Pesquisa prevê eleição apertada em Catalunha

Pesquisa de opinião publicada pelo jornal La Vanguardia de Barcelona prevê uma corrida eleitoral apertada entre partidos que lutam pela independência de Catalunha da Espanha e os que lutam contra.

As partes favoráveis à separação ocuparam a maioria, 72 de 135 cadeiras no parlamento catalão, antes de este ser dissolvido pelas autoridades espanholas, em um movimento de repressão, depois de votar a favor de uma declaração de independência. As autoridades espanholas então optaram por uma eleição repentina para a Catalunha, em 21 de dezembro.

A nova pesquisa prevê que os três partidos favoráveis à secessão ganhariam entre 66 e 69 assentos em dezembro, sendo que 68 lugares são necessários para que obtenha a maioria.

A pesquisa questionou 1.233 residentes da Catalunha entre 30 de outubro e 3 de novembro. A margem de erro é de 2,8%.

Fonte: Estadao Conteudo