Pesquisa mostra aumento na popularidade do premiê do Japão

O apoio popular ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, aumentou e chegou a 62%, 4 pontos porcentuais a mais que o registrado na pesquisa anterior. A popularidade de Abe cruzou o patamar de 60% pela primeira vez em cerca de dois anos, segundo a pesquisa Nikkei/TV Tokyo.

A sondagem realizada no fim de semana mostrou, porém, que 47% dos 1.055 eleitores consultados não concordavam com a política do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) de taxas de juros negativas. A aprovação da política do banco central, mesmo assim, teve uma alta de 10 pontos porcentuais, para 33%, na comparação com a pesquisa de fevereiro.

A pesquisa ainda mostrou que 55% dos consultados desejariam que o governo de Tóquio tivesse uma posição mais firme na relação com a China. Embarcações chinesas entraram em águas territoriais do Japão várias vezes recentemente. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo