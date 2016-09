Peru: Terremoto foi sentido na região amazônica, centro e leste do país

O terremoto de magnitude 6.0 que atingiu o Peru nesta manhã foi sentido principalmente na cidade de Moyobamba, na região da Amazônia peruana, no norte do País, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos. O epicentro do terremoto foi a cerca de 50 quilômetros ao norte de Moyobamba e a uma profundidade de 114 quilômetros, segundo a entidade norte-americana.

A agência de defensa civil do país não reportou, até o momento, a identificação de danos ou feridos em decorrência do tremor. Estações de rádio locais informaram que o terremoto também foi sentido em algumas cidades das regiões centro e leste do país.

Moyobamba é a capital da região de San Martin e tem uma população de aproximadamente 42 mil pessoas. É conhecida como Cidade das Orquídeas, por contar com cerca de 3.500 espécies nativas da flor. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo