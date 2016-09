Tweet no Twitter

Um terremoto de magnitude 6.0 atingiu o norte do Peru no início da manhã deste sábado, segundo informações do serviço geológico dos Estados Unidos.

Até o momento, não foram reportados danos ou a identificação de feridos em decorrência do tremor. O epicentro do terremoto foi a cerca de 50 quilômetros ao norte de Moyobamba e a uma profundidade de 114 quilômetros, segundo a entidade norte-americana. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo