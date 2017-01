Peru planeja novos acordos comerciais

O ministro das Finanças do Peru, Eduardo Ferreyros, afirmou que tem interesse em assinar um acordo bilateral com o Reino Unido, assim que ocorrer o Brexit, a saída britânica da União Europeia. A fala de Ferreyros vem na esteira da incerteza sobre o compromisso dos EUA com o livre comércio durante o governo Trump, o que inclui o Tratado Transpacífico (TPP) – aliança comercial que englobaria 40% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

O ministro afirmou, também, que o Peru planeja iniciar negociações com a Índia para um acordo comercial nos próximos meses. O país será o primeiro da América Latina com o qual a Índia irá negociar um amplo acordo comercial, segundo Ferreyros. O Peru tem tratados de livre comércio com os EUA, a China, o Chile, o Canadá, entre outros países. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo