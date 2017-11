Partido que negocia coalizão na Alemanha se diz contra fundo da zona do euro

O alemão Partido Liberal (FDP), que está em negociações para se unir à sigla da primeira-ministra do país, Angela Merkel, em um governo de coalizão, disse que apoia a eliminação do fundo de resgate da zona do euro.

Os liberais, considerados pró-mercado, juntamente com o Partido Verde, devem se unir aos conservadores da chanceler Angela Merkel no governo caso as negociações em curso tenham êxito. No entanto, a pauta dos liberais em relação à zona do euro tem diferenças em relação à agenda dos outros partidos.

O líder do FDP, Christian Lindner, afirmou nesta sexta-feira que a permanência do fundo de resgate da zona do euro “pode se tornar um instrumento para mais disciplina”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo