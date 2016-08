Partido de Rajoy firma acordo e aumenta apoio, mas segue sem maioria na Espanha

O conservador Partido Popular na Espanha firmou um acordo com o partido de menor porte Ciudadanos que pode ajudar a evitar um possível terceiro turno das eleições no país. Apesar disso, o partido do primeiro-ministro em exercício Mariano Rajoy ainda não conquistou maioria necessária para formar o governo.

O acordo, assinado este domingo, é um pacote de 150 reformas propostas pelo Ciudadanos, as quais permitem que 32 de seus parlamentares votem a favor de Rajoy no dia 31 de agosto. Com esse apoio, Rajoy passa a ter 170 votos, mas ainda não obtém a maioria dos 350 assentos no Parlamento.

Ambos os partidos agora aumentam a pressão sobre o Partido Socialista, segundo maior com 85 assentos no Parlamento, para votar a favor de Rajoy e acabar com o impasse político que já dura oito meses no país. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo