Parlamento turco aprova projeto de lei que amplia poderes de Erdogan

A Turquia aprovou um pacote de reforma constitucional hoje que pode ampliar os poderes do presidente e dar a Recep Tayyip Erdogan a possibilidade de estender sua autoridade por pelo menos uma década.

O projeto, que passou por uma votação final com 339 votantes no Parlamento, será submetido a um referendo nacional na primavera do Hemisfério Norte. Todos os 18 artigos da lei tiveram naus apoio que o necessário do partido da situação e seus aliados, fazendo com que a sua passagem na etapa final pareça certa.

A vitória no referendo permitiria que Erdogan se candidate a mais dois mandatos de cinco anos após o fim de seu atual mandado em 2019.

Os apoiadores do presidente dizem que a reforma é a melhor forma de o país alcançar a estabilidade em um momento em que enfrenta temores de uma recessão econômica prolongada, lutas antiterrorismo dentro e fora de suas fronteiras, e uma dura repressão na esteira da tentativa de golpe militar em julho.

Os oponentes da medida dizem que o debate e a votação de mudanças nas estruturas de poder do país sob estado de emergência quando os oponentes políticos do presidente estão sendo presos é um movimento perigoso que evidencia as tendências autoritárias de Erdogan. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo