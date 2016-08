Parlamento espanhol decide destino de Rajoy e país pode ter 3ª eleição em um ano

O Parlamento da Espanha vota nesta quarta-feira a posse do conservador Mariano Rajoy para continuar à frente do governo como primeiro-ministro, com grandes chances de ser negado novamente, levando à contagem regressiva para convocar a terceira eleição legislativa em um ano.

O líder da oposição do partido socialista da Espanha, Pedro Sanchez, já prometeu que seu grupo votará contra Rajoy.

Em uma primeira votação de investidura nesta quarta-feira, Rajoy precisa de uma maioria absoluta dos 350 deputados do Parlamento. No entanto, ele possui 137 legisladores do Partido Popular (PP, direita) e 32 dos Ciudadanos e um de um pequeno partido canário, seis a menos do necessário.

Se Rajoy perder nesta quarta-feira, ele ainda tem uma segunda chance na sexta-feira, quando ele precisa de mais votos a favor do que contra. Ainda assim todos os sinais indicam que ele não vai passar.

Se nenhum governo estiver em vigor no prazo de dois meses, a Espanha pode ter a sua terceira eleição em um ano, marcada para acontecer no dia 25 de dezembro, dia de Natal.

Rajoy defende a urgência de se ter um governo e evitar assim as novas eleições, e pediu na terça-feira a confiança dos deputados para continuar liderando o executivo, sabendo de antemão que não deverá receber os votos necessários. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo