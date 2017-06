Parlamento do Irã e mausoléu do Aiatolá Khomeini são alvos de ataques

Tweet no Twitter

Agressores não identificados atacaram o Parlamento do Irã e o mausoléu do aiatolá Ruhollah Khomeini na capital do país, Teerã, nesta quarta-feira, causando a morte de um guarda de segurança e deixando ao menos 12 feridos, segundo a agência de notícias estatal Irna.

Não há detalhes de quem teria lançado os ataques ou se eles foram coordenados.

Os atentados levaram o Ministério do Interior iraniano a convocar uma reunião de emergência, informou a Irna.

De acordo com a TV estatal, o ataque ao Parlamento envolve quatro homens armados com rifles, ainda está em andamento e já deixou oito feridos.

No ataque ao mausoléu, um guarda foi morto e quatro pessoas ficaram feridas, informou a mídia iraniana. Neste segundo incidente, um dos agressores teria sido morto e uma mulher foi detida. Os agressores foram descritos como “terroristas” e um deles teria detonado explosivos que carregava junto ao corpo. Fonte: Associated Press.

