Paquistão: explosão em mercado deixa 20 mortos e 50 feridos

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma bomba explodiu neste sábado em um centro comercial no Paquistão, na cidade de Parachinar, divisa com o Afeganistão. Segundo as autoridades, pelo menos 20 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas. A região, de maioria xiita, é palco habitual de atos violentos.

Um funcionário do principal hospital da cidade de Parachinar disse que duas vítimas morreram durante o tratamento. Por causa da gravidade, diversos feridos foram transferidos para outras unidades hospitalares.

Segundo autoridades, a explosão ocorreu enquanto o mercado estava lotado de pessoas comprando frutas e verduras. Ele afirmou ainda que o ataque está sendo investigado.

O grupo militante Lashker-e-Jhangvi, que já atacou muitos muçulmanos no passado, reivindicou a autoria pelo ataque.

Fonte: Estadao Conteudo