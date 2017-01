Papa Francisco pede orações para pessoas sem-teto

Tweet no Twitter

O papa Francisco chamou a atenção, na missa deste domingo, para os desabrigados que estão sofrendo pela onda de frio que se mantém na Europa na última semana. Apenas na Itália, oito pessoas morreram devido ao frio extremo no continente. Entre as mortes, está a de um homem que morreu no porão de um edifício em Milão e outro na rua, próximo ao rio Arno, em Florença.

Francisco orou por aqueles que “infelizmente não sobreviveram” ao frio e também pediu “que Deus aqueça nossos corações para que ajudemos os sem-teto”. O Vaticano distribuiu alguns sacos térmicos de dormir para sem-teto, que protegem até os 20 graus negativos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo