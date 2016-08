Papa diz que planeja visitar área afetada por terremoto na Itália

Tweet no Twitter

O Papa Francisco afirmou que espera visitar a região da Itália afetada pelo terremoto que matou ao menos 291 pessoas no centro do país. Francisco afirmou que deseja levar “conforto e fé” à região.

O Papa ainda pediu orações para os moradores da região. Os Apeninos centrais, atingidos no terremoto de quarta-feira, são uma região sismicamente ativa que já sofreu com outras tragédias por terremotos no passado

Francisco se dirigiu diretamente aos moradores da região neste domingo ao discursar para fiéis na Praça São Pedro. “Digo novamente àqueles queridos povos que a Igreja compartilha seu sofrimento”, declarou. O Vaticano não divulgou uma data específica para a visita do Papa ao local atingido. Fonte: Associated Press.

