Papa convida as pessoas a rezarem pelo Brasil "neste momento triste"

O papa Francisco convidou hoje as pessoas a rezarem para a Nossa Senhora Aparecida para que ela proteja “todo o Brasil e todo o povo brasileiro neste momento triste”. Ele também disse que não sabe se será possível visitar o Brasil em 2017, como havia prometido em 2013 durante sua viagem ao país para a Jornada Mundial da Juventude. A fala foi feita na inauguração de uma pequena estátua de bronze da santa no jardim do Vaticano.

As informações são do jornal argentino Clarín, que disse que o papa não chegou a mencionar explicitamente o impeachment de Dilma Rousseff, mas, com suas palavras, o pontífice teria mostrado sua preocupação com a crise política brasileira.

Fonte: Estadao Conteudo