Garçonete é alvo de racismo nos EUA e dá verdadeira lição de moral aos agressores

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Kelly Carter, uma garçonete negra de um restaurante no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, foi alvo de racismo. Na hora de pagar a conta, um casal deixou o seguinte recado para a funcionária: “Ótimo serviço, mas não damos gorjeta a negros”.

Em pouco tempo, imagens da conta circularam nas redes sociais e mobilizaram diversos internautas, que iniciaram uma campanha para arrecadar uma “gorjeta coletiva” para a mulher. Desde o episódio, várias pessoas pessoas têm ido ao estabelecimento para dar um abraço e prestar solidariedade.

Em entrevista, Carter disse que o casal aparentava ter aproximadamente 25 anos e que em momento algum demonstraram qualquer sinal preconceituoso. “Eles elogiaram o café da manhã e disse que eu os atenderia novamente. Não abalada com a situação, Kelly demostra ainda estar preparada para perdoa-los. “Uma lembrança de ódio não pode me parar. Meus braços ainda estão abertos para eles”, afirmou.

O proprietário do restaurante, Tommy Tellez, disse que a reação do público tem sido “fenomenal”. Ele ainda classificou o recado como “terrível, desanimador e ultrajante”. Kelly reforçou que deseja encontrar o casal: “Apenas servi-los novamente fará com que eles saibam que não conseguiram tirar o melhor de mim. E eu realmente quero dizer isso”.

Saiba Mais

No país, dar gorjetas é comum, uma vez que os restaurantes pagam menos do que o salário mínimo no país, alegando que estas gratificações completarão o pagamento.

Até agora, o valor arrecadado na plataforma YouCaring já passou de US$ 2,6 mil, pouco mais de R$8.590. A quantia será doada para Kelly.