Otan planeja criar dois novos comando em meio a tensões com a Rússia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se prepara para aprovar a criação de dois novos comandos para melhorar a logística entre os aliados e proteger as linhas de suprimento, visando reforçar os pontos fracos em qualquer conflito potencial com a Rússia, disseram autoridades da instituição.

Os ministros de Defesa dos membros da Otan irão analisar uma nova estrutura de comando em sua reunião trimestral no próximo mês, disseram as autoridades. As recomendações incluem um novo comando de logística da Otan, que se concentraria em mover pessoas e material o mais rápido possível. Também está no pacote a análise de uma nova estrutura de comando da instituição.

As recomendações incluem um novo comando de logística da Otan, que se concentraria em mover pessoas e material mais rapidamente. Elas também incluem um comando para os Oceanos Atlântico e Ártico, que se concentraria na proteção de vias marítimas que são importantes para o abastecimento da Europa. Os custos e o financiamento dos novos comandos não foram finalizados.

O aumento das tensões com Moscou levou os membros da Otan a repensarem a velocidade com que eles reforçam as forças da linha de frente ou se deslocam para zonas de conflito inesperadas. A mobilidade da Otan se atrofiou durante décadas de paz e é impedida pelas regras da União Europeia que regem o transporte civil, que se aplicam aos militares em tempos de paz. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo