Oposição pede que líder da Catalunha dialogue com governo central da Espanha

O líder da oposição na Catalunha, Miquel Iceta, afirmou ao presidente da região, Carles Puigdemont, que ele tem a última chance de abrir diálogo com o governo central da Espanha para impedir a intervenção de autoridades espanholas.

“Se você for ao Senado espanhol, irei com você e ficarei ao seu lado”, disse Iceta a Puigdemont no Parlamento regional nesta quinta-feira. O líder catalão recusou um convite do Senado espanhol para comparecer pessoalmente durante um debate sobre a intervenção das autoridades espanholas para impedir o empenho secessionista catalão.

Ice afirmou que o governo de Puigdemont tem sido “um desastre total. Temos uma pessoa dividida, uma economia enfraquecida e uma imagem manchada internacionalmente”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo