Oposição da Venezuela mostra evidência de alteração na contagem de votos

A oposição da Venezuela apresentou o que diz ser sua primeira evidência de uma possível fraude eleitoral nas eleições estaduais do último domingo.

O Conselho Eleitoral declarou Justo Noguera o vencedor da corrida eleitoral no estado de Bolívar, com uma vantagem de apenas 1.471 votos sobre Andres Velasquez.

Mas a aliança União Democrática disse hoje que os números listados no site do conselho eleitoral não correspondem com a contagem de 11 urnas certificadas por mesários. Fonte: Associated Press.

