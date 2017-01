Onda de frio atinge Europa, com baixas temperaturas na Itália, Grécia e Turquia

Na Europa, nevascas e baixas temperaturas continuam a atingir o continente, causando dezenas de mortes e paralisando o sistema de transportes. O forte frio deve continuar durante todo o final de semana.

Cerca de 10 pessoas morreram na Polônia nos últimos dias. Em algumas regiões, as temperaturas atingiram -20ºC no sábado. Na Bélgica, um homem morreu quando um caminhão deslizou para fora da rodovia em função da neve.

Na Itália, as temperaturas congelantes foram responsáveis pela morte de seis moradores de rua, enquanto nevascas e fortes ventos causaram atrasos de voos, balsas, além do cancelamento de trens e estradas fechadas. No Sul da Itália, algumas escolas ficaram fechadas e as fontes da Praça de São Pedro congelaram.

Na Grécia, a temperatura atingiu -7ºC na cidade de Tessalônica e -10ºC é esperado para o domingo.

O frio também atingiu Istambul e a companhia aérea Turkish Airlines cancelou mais de 650 voos. A agência de notícias turca Dogan informou que uma das principais rodovias virou praticamente um estacionamento, já que motoristas abandonaram os carros devido às pistas escorregadias e cobertas pela neve. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo