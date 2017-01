Oeste americano se prepara para alagamentos enquanto leste enfrenta nevascas

Ao passo em que a Costa Leste dos Estados Unidos se recupera de um fim de semana gelado, uma outra tempestade está levando chuva e o risco do maior alagamento em cerca de uma década na costa oeste do país.

Quatro mortes foram atribuídas à tempestade no leste, que despejou mais de 30 centímetros de neve no Estado de Nova Inglaterra e pode levar as temperaturas de certas partes da Carolina do Norte para abaixo de zero pela primeira vez em 20 anos.

No oeste, meteorologistas estão alertando para chuvas pesadas no norte da Califórnia e em Nevada até o meio da semana, junto com uma tempestade de gelo em Oregon.

No leste, o pior: problemas continuam a ser registrados ma Carolina do Norte onde se espera a queda de 25 centímetros de neve em algumas regiões no sábado. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo