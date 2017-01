Obama pede à população que se envolva com ‘trabalhos de cidadania’

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está convocando americanos a “se envolver com trabalhos de cidadania”, independente do partido. Em seu último pronunciamento para rádio e internet na presidência dos EUA, Obama disse que o sucesso do país depende da participação de todos – não apenas durante a eleição, mas durante toda a vida.

Obama afirmou que todos têm o título de ‘cidadão’, apesar das inúmeras diferenças entre si. Ele ainda apontou que está ansioso para voltar a ser ‘cidadão’ após oito anos como presidente.

Ser presidente dos EUA foi a honra de sua vida, disse Obama. Ele afirmou que aprendeu, dia após dia, com as conversas que teve com pessoas comuns, e que esta oportunidade ajudou a torná-lo um homem e um presidente melhor. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo