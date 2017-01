Obama e Trump deixam a Casa Branca e seguem para cerimônia de posse no Capitólio

Tweet no Twitter

O presidente dos EUA, Barack Obama, e a primeira-dama, Michelle Obama, deixaram a pouco a Casa Branca, em Washington (DC), juntamente com Donald Trump e sua esposa, Melania Trump.

As duas famílias deixaram a Casa Branca às 10h50 no horário local, (13h50, de Brasília) e seguiram para o Capitólio para a cerimônia de posse do presidente eleito.

Os primeiros discursos do dia começam às 11h30 (14h30 de Brasília), que incluem orações e leituras de religiosos. Em seguida, o vice-presidente, Mike Pence, fará seu juramento, diante do juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas.

O juramento de Trump será às 12h (15h de Brasília) e será feito diante do presidente da Suprema Corte, John Roberts. Em seguida ocorre o esperado primeiro discurso de Trump, que segundo seus assessores será mais curto que o dos presidentes anteriores. Esses discursos costumam durar, no máximo, 20 minutos. A cerimônia de posse está prevista para acabar às 15h30 (de Brasília).

Fonte: Estadao Conteudo