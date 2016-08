Número de mortos na Itália chega a 281; cidades sentiram novo tremor hoje

Tweet no Twitter

Um forte tremor nesta sexta-feira dificultou a busca por sobreviventes e corpos depois do devastador terremoto na quarta-feira que deixou ao menos 281 pessoas mortas em Amatrice, Pescara del Tronto e Accumoli, na Itália. O prefeito de Amatrice, a cidade mais atingida, se comprometeu a reconstruí-la a partir dos escombros.

O número de mortos terremoto de quarta-feira subiu, uma vez que as equipes de resgate recuperaram mais corpos em Amatrice, uma cidade no centro da Itália, que perdeu 221 pessoas do total de 2.600 moradores.

Nesta sexta-feira, a Itália declarou emergência nacional para as áreas afetadas e o primeiro-ministro, Matteo Renzi, pediu um dia de luto no sábado, quando o primeiro funeral será realizado.

O prefeito de Amatrice, Sergio Pirozzi, fez um apelo por solidariedade e prometeu reconstruir a cidade onde agora há pouco mais do que detritos e entulho.

Um tremor de 4,7 graus na escala Richter atingiu novamente Amatrice nesta manhã, sacudindo ainda mais os moradores. Não houve vítimas, mas o tremor enfraqueceu uma ponte que levava a apenas duas entradas restantes que levavam à cidade. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo