Novo presidente do Fed será definido muito em breve, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta terça-feira que irá decidir em breve quem será o próximo líder do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e disse que o escolhido está entre os cinco listados como favoritos até agora: Gary Cohn, Janet Yellen, Jerome Powell, John Taylor e Kevin Warsh.

“Vou decidir quem será o novo presidente muito em breve”, afirmou Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca. “Tenho grande respeito por todos os candidatos”.

Mais cedo nesta terça-feira, um funcionário do governo americano que falou sob condição de anonimato ao The Wall Street Journal disse que Trump deverá anunciar sua decisão antes de uma viagem que fará à Ásia no dia 3 de novembro. Na quinta-feira, Trump irá se encontrar com Yellen e depois discutirá o trabalho com os cinco candidatos. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)

Fonte: Estadao Conteudo