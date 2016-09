Nos EUA, filho de Trump compara refugiados sírios a balas envenenadas

Filho do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, o empresário Donald Trump Jr. divulgou uma mensagem no Twitter que compara refugiados sírios a uma tigela com algumas balas Skittles envenenadas. Atuante para promover a campanha do pai à Casa Branca, Trump Jr. colocou na rede uma imagem de uma tigela de balas com uma advertência escrita: “Se eu tivesse uma tigela de skittles e dissesse a você que apenas três te matariam, você pegaria um punhado?”.

A mensagem gerou uma série de comentários negativos na internet nesta terça-feira. “Esta imagem diz tudo. Vamos acabar com a agenda politicamente correta que não coloca a América em primeiro lugar”, disse Trump filho, de 38 anos.

O candidato republicano tem defendido um endurecimento na questão imigratória e acusa a rival, a democrata Hillary Clinton, de defender a entrada de dezenas de milhares de refugiados nos EUA, o que para o empresário seria um risco à segurança nacional.

A companhia controladora do Skittles, Wrigley Americas, tomou distância da mensagem. “Skittles são um doce. Refugiados são pessoas. Nós não acreditamos que seja uma analogia apropriada”, afirmou em comunicado a vice-presidente de Assuntos Corporativos da empresa, Denise Young. A nota diz que a empresa se absterá de mais comentários, já que não queria que a mensagem fosse incorretamente interpretada como marketing.

Em sua campanha, Trump diz que imporia uma moratória na aceitação de refugiados sírios, com foco na segurança dos EUA. Já Hillary pretende expandir o programa de ajuda aos refugiados para cerca de 65 mil refugiados sírios. Fonte: Associated Press. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo