Nos EUA, centros judaicos em vários Estados são alvos de ameaça de bomba

Ameaças de bombas contra centros comunitários judaicos foram feitas em pelo menos seis Estados dos Estados Unidos nesta segunda-feira, algumas delas com telefonemas gravados anteriormente, segundo um funcionário das Federações Judaicas da América do Norte. Não está ainda claro o motivo de até 20 centros comunitários judaicos no sul e nordeste dos EUA terem sido alvo, disse Richard Sandler, presidente do conselho de administradores da entidade.

Sandler afirmou que não havia mais detalhes disponíveis, mas que algumas das ameaças foram feitas por robôs. Alguns centros comunitários foram esvaziados, mas não havia explosivos.

A maioria dos centros já retomou operações normais, disse David Posner, diretor de desempenho estratégico da JCC Association of North America. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo