Nós acreditamos que a Turquia deve continuar na Otan, diz Tsipras

O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, em visita à Casa Branca nesta terça-feira, disse acreditar que a Turquia deva continuar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“Apesar de nossas preocupações, continuamos a apoiar a Turquia como um Estado soberano”, afirmou Tsipras.

Na semana passada, as tensões entre os Estados Unidos e a Turquia se aprofundaram depois que autoridades do governo de Recep Tayyip Erdogan prenderam um funcionário turco do consulado americano em Istambul. Membros da Otan, EUA e Turquia suspenderam a emissão de vistos de um país para outro. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)

Fonte: Estadao Conteudo