No Twitter, Trump zomba de protestos, mas depois usa tom conciliatório

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma mensagem sarcástica através de seu Twitter hoje, em resposta aos protestos da Marcha das Mulheres que ocorreram no sábado em Washington e outras cidades norte-americanas e ao redor do mundo, que reuniram mais de um milhão de pessoas. “Assisti aos protestos ontem, mas fiquei com a impressão de que acabamos de passar por uma eleição! Por que essas pessoas não votaram? As celebridades prejudicam bastante a causa dos protestos”, escreveu Trump.

Entretanto, duas horas mais tarde, o republicano voltou a escrever, desta vez com um tom mais conciliatório. “Os protestos pacíficos são uma marca registrada da nossa democracia. Mesmo que eu nem sempre concorde, reconheço o direito das pessoas de expressarem suas visões”, disse.

As mensagens contrastantes marcam a primeira resposta de seu governo aos protestos e Trump usou sua conta pessoal no Twitter para postá-las. Na sexta-feira, dia da posse, o perfil oficial da presidência dos EUA na rede social foi atualizado com sua foto e todos os tuítes da outra administração foram apagados. Desde então, a conta oficial @POTUS lançou 7 mensagens.

Trump também usou o Twitter para celebrar a quantidade de pessoas que assistiram a transmissão televisiva de sua cerimônia de posse, salientando que o número foi maior do que na posse de Barack Obama em seu segundo mandato. “Uou, saíram os números da televisão: 31 milhões de pessoas assistiram a posse, 11 milhões a mais do que os ótimos números de 4 anos atrás!”.

