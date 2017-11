Neblina tóxica cobre áreas do Paquistão e da Índia, causando acidentes

Grande parte do Paquistão e da Índia foi envolvida por neblina tóxica, provocada por poluição, que causou acidentes rodoviários e problemas respiratórios, forçando muitos moradores a ficarem em casa, informaram autoridades dos dois países.

O meteorologista paquistanês Mohammad Hanif disse que a poluição, causada pela poeira, queima de plantações e emissões de fábricas e de fornos de tijolos no Paquistão e na vizinha Índia, deve permanecer até meados deste mês. Ele aconselhou o uso de máscaras faciais para se proteção contra doenças respiratórias.

O policial rodoviário Mohammad Arshad disse que pelo menos 10 pessoas morreram e 25 ficaram feridas em acidentes rodoviários ligados à baixa visibilidade em várias

partes da província de Punjab desde segunda-feira. As autoridades aconselharam as pessoas a limitar as viagens.

A poluição atmosférica média nas principais cidades do Paquistão é cerca de quatro vezes maior do que os limites da Organização Mundial da Saúde.

Problemas semelhantes foram relatados na capital indiana, Nova Deli, onde a qualidade do ar foi classificada como “muito baixa” no sábado. Algumas escolas privadas da cidade suspenderam atividades esportivas e ao ar livre.

O Supremo Tribunal da Índia proibiu a venda de foguetes em Nova Deli no mês passado, antes do festival hindu diwali, para tentar reduzir a poluição do ar na cidade notoriamente poluída. Embora os relatórios dissessem que a qualidade do ar foi melhor do que no ano passado, os níveis de concentração na capital atingiram 18 vezes o limite saudável na noite após o festival, já que muitos não seguiram a proibição.

Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo