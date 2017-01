Navio da marinha dos EUA dispara tiros de advertência contra embarcações do Irã

Tweet no Twitter

Um navio da marinha dos EUA disparou vários tiros de advertência contra barcos de patrulha do Irã à medida que eles avançavam em direção à embarcação no Golfo Pérsico, disseram duas autoridades de defesa dos EUA.

A tripulação do USS Mahan disparou tiros de advertência depois de tentar estabelecer contato com os iranianos e dar sinal de fumaça, disseram autoridades, que não se identificaram, pois não estavam autorizadas a falarem sobre o assunto.

A Marinha dos EUA ocasionalmente tem confrontos com as forças navais iranianas no Golfo Pérsico, mas eles geralmente não chegam ao ponto de dispararem tiros de advertência.

Os oficiais dos EUA disseram que o Mahan transitava pelo estreito de Hormuz no domingo, quando os barcos iranianos correram em direção a ele e não conseguiram parar apesar dos movimentos cautelosos dos EUA.

Um oficial disse que a principal preocupação a bordo do Mahan era a velocidade com que os barcos iranianos estavam se aproximando, ao invés de sua proximidade. A autoridade disse que os barcos estavam a 900 metros de distância quando os tiros de aviso foram disparados.

Os barcos iranianos quebraram depois que os tiros de advertência foram disparados, mas detalhes posteriores não foram divulgados.

As relações dos EUA com o Irã estão entre as questões de política externa que o presidente eleito, Donald Trump, herdará na próxima semana, quando ele suceder o atual presidente dos EUA,

Barack Obama.

Fonte: Estadao Conteudo