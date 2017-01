Não vamos deixar outros países roubarem mais nossos empregos, diz Trump

Tweet no Twitter

Na véspera de sua posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou um breve discurso durante evento em Washington. Em sua fala, Trump afirmou que irá “unificar o país e tornar a América grande de novo”, repetindo seu slogan de campanha. Além disso, o republicano disse que trabalhará duro para trazer empregos de volta aos EUA. “Não vamos deixar mais outros países roubarem nossos empregos.”

Trump agradeceu aos eleitores presentes no evento realizado nesta noite de quinta-feira diante do Lincoln Memorial, ao ar livre, que incluiu alguns shows. Ele lembrou os grandes comícios que fez durante a campanha eleitoral, especialmente na reta final da disputa com a democrata Hillary Clinton. O empresário disse que representa um movimento e se descreveu como um “mensageiro”, voltado a defender os interesses dos americanos comuns.

Fonte: Estadao Conteudo