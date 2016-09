Não há ligação entre bombas em Nova York e New Jérsei com Minnesota, diz Obama

O presidente Barack Obama afirmou nesta segunda-feira que a polícia está focando suas investigações no suspeito Ahmad Khan Rahami, um afegão naturalizado norte-americano que mora em Elizabeth, New Jérsei. Ele foi preso no momento da coletiva.<p><p>No entanto, Obama disse não ver ligação entre as bombas que explodiram ou foram encontradas em Nova Jérsei e Nova York com o esfaqueamento de oito pessoas em um shopping em Minnesota neste domingo. Todas sobreviveram. O homem armado foi morto a tiros e o ataque posteriormente reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.<p><p>O presidente disse que o pais é "extremamente sortudo" por ninguém ter morrido. Ele conversou com os governadores dos dois Estados e prometeu toda a ajuda federal necessária. <p><p>Obama não se referiu aos incidentes com bomba como atentados terroristas, mas fez fez um apelo para que os cidadãos do país não tenham uma reação exagerada aos casos.<p><p>"Em momentos como esse é importante lembrar o que os terroristas querem. Eles querem ferir pessoas inocentes, inspirar o medo em todos nós e perturbar a forma como vivemos. Eles querem minar nossos valores’, disse. "Temos um papel, enquanto cidadãos, de não sucumbir a isto." Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo