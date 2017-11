Não aceitaremos uma proposta ruim para o Canadá no Nafta, diz premiê

Tweet no Twitter

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, reiterou que o comércio entre seu país e os Estados Unidos poderá ser prejudicado caso as negociações para o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta)falhem.

Segundo Trudeau, as autoridades canadenses estão avaliando as propostas dos EUA, mas ele ressalta que não serão aceitos pontos que não forem bons para a economia de seu país. “Não vamos aceitar um acordo ruim para o Canadá”, ressaltou o premiê canadense.

As conversas entre EUA, Canadá e México sobre o Nafta serão retomadas neste mês. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo