Mulher se revolta com marido, mata o filho e comete suicídio

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Antes matar o filho e tirar a própria vida, uma americana publicou em uma rede social uma carta para o companheiro. O caso ocorreu na cidade de Shrewsbury Township, em Pennsylvania, nos Estados Unidos, no último dia 26 e chocou moradores da região.

De acordo com o Daily Mail, Sheri Shermeyer, 40 anos, sufocou até a morte o próprio filho de um ano e três meses, na casa da família. Sozinha, após a morte do menino, ela utilizou uma arma branca para se matar. Todo o ato ocorreu após o texto publicado no Facebook destinado ao marido.

No texto, ela acusa o companheiro de não participar da rotina da criança e, por se sentir confusa, decidiu cometer o crime. “Você nunca vai ver o seu filho de novo. Você não merece ter um filho, um legado”, escreveu ela mulher em um trecho da publicação.

A polícia foi acionada por um amigo da americana após ler o texto na internet. No entanto, quando as autoridades chegaram ao local, mãe e filho já estavam mortos. O caso é investigado e até o momento o pai da criança e companheiro de Sheri não se pronunciou.