Mulher relata que sua pele caiu após micropigmentação nas sobrancelhas

Amanda Coats teve uma infecção grave por causa do procedimento

A micropigmentação de sobrancelhas, técnica em que pelos finíssimos são desenhados na pele com uma máquina como a de tatuagem, é uma das grandes tendências no mundo da beleza. Porém, como qualquer outro procendimento invasivo, o resultado pode ser prejudicial à saúde.

A australiana Amanda Coats usou seu perfil no Facebook para relatar sua experiência mal sucedida com a micropigmentação, feita em um salão em Melbourne chamado Cosmetics Tattoo Victoria. “Acabei com uma infecção grave, minha pele estava caindo e meus olhos queimavam”, escreveu ela.

Amanda relatou que a profissional responsável por seu procedimento estava apressada e saiu algumas vezes da sala para atender outros clientes, sem trocar de luvas. Depois que ela saiu da clinica, sentiu a área inchando, ficando vermelha e inflamada, até a pele cair.

Procurado pelo portal norte-americano Refinery29, o salão explicou que a reação de Amanda pode ter acontecido por causa de uma alergia desconhecida ao pigmento ou aos outros produtos usados na técnica. “Nos preocupamos profundamente com todos os clientes e oferecemos resultados de qualidade, respeitando as melhores práticas, padrões e regulamentos da indústria”, disse em comunicado.

A postagem de Amanda foi apagada do Facebook.

Fonte: Estadão Conteúdo