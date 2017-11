Mulher perde parte de orelha e do nariz após se negar a participar de encontro

Uma mulher foi atacada após se negar a participar de um encontro com um homem que ela conhecera na internet. Esse seria o primeiro encontro entre eles.

Apesar da negativa, Anatoliy Ezhkov, de 45 anos, levou Irina Gonchar, de 41, ao hostel em que ele vive, em Kurgan, na Rússia. No local, o homem a agrediu e jogou álcool sobre o corpo da vítima. Em seguida, tentou estrangulá-la, mas, como havia muito sangue em torno do pescoço de Irina, as mãos do agressos escorregaram.

Anatoliy então passou a morder diversas partes do corpo da vítima, que teve parte da orelha direita e do nariz arrancados. Ela ainda sofreu mordidas severas nas bochechas, nos dedos e nas costas.

Segundo o jornal “Daily Mail”, a tortura durou cerca de quatro horas.