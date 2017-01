Mudar embaixada dos EUA para Jerusalém afetaria estabilidade regional, diz Hamas

Um graduado líder do Hamas advertiu o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os planos dele de mudar a embaixada do país de Tel-Aviv para Jerusalém. Segundo o grupo palestino, isso ameaçaria a estabilidade regional, informou a agência estatal turca Anadolu. A declaração foi feita pelo número 2 do grupo palestino, Moussa Abu Marzouq.

Em comunicado divulgado no site do Hamas no domingo, Marzouq afirmou que “a realocação da embaixada dos EUA para Jerusalém representa um risco crescente”. Na avaliação do dirigente, declarações recentes de Trump e seus assessores “nem servem para a estabilidade na região nem para os EUA em si”.

Na campanha eleitoral, Trump disse que pretendia mudar a embaixada dos EUA de Tel-Aviv para Jerusalém. Os palestinos exigem, porém, Jerusalém Oriental como parte de seu futuro Estado independente. A comunidade internacional não reconhece a reivindicação de Israel por Jerusalém como sua capital e as embaixadas estrangeiras ficam instaladas em Tel-Aviv.

Marzouq afirmou que as inclinações de Trump em relação aos palestinos “encorajariam os israelenses a tender ao extremismo”. O grupo Hamas controla atualmente a Faixa de Gaza.

Fonte: Estadao Conteudo