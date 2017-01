Mudança em produção de veículos pode elevar preço nos EUA, diz executivo

Tom Webb, economista-chefe da empresa de recolocação de veículos e desenvolvimento de soluções no segmento automotivo Cox Automotive, disse que “as repercussões seriam tremendas” para os fabricantes de automóveis se o Acordo de Livre Comércio da América do Norte for cancelado devido à pressão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, qualquer mudança drástica nos planos de produção em resposta à crítica de Trump ao fato de que GM, Ford e Toyota estão construindo carros no México e depois vendendo nos EUA poderia aumentar os preços dos veículos. “Os preços teriam de se ajustar para cima para pagar por isso”, disse Webb, em evento na véspera do North American International Auto Show, em Detroit. “Não há margem na venda de novos veículos hoje”, acrescentou Webb, referindo-se a lucros relativamente baixos nas vendas. Fonte: Dow Jones Newswires.

