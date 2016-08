Morales alega "conspiração política" em morte de vice-ministro na Bolívia

Tweet no Twitter

Mineradores na Bolívia sequestraram e espancaram até a morte o vice-ministro do Interior do país, Rodolfo Illanes, ato que foi classificado pelo presidente boliviano, Evo Morales, de “conspiração política”.

Illanes foi sequestrado ontem pela manhã em Panduro, a 130 quilômetros ao sul de La Paz, onde os mineradores promoviam protestos contra o governo, com a interdição de rodovias, desde segunda-feira.

O vice-ministro havia se deslocado até o local para tentar um diálogo com os mineradores, que acabaram por fazê-lo refém. Pouco depois, o ministro de Governo, Carlos Romero, informou que Illanes havia sido “sequestrado” e “torturado” pelos mineradores que protagonizaram “violentos protestos na ponta de dinamite” nas rodovias.

“Essa é uma conspiração política, não um,a reivindicação social. Lamento as mortes”, disse Morales à imprensa, se referindo às mortes do membro do governo e de dois mineiros durante os protestos.

Os mineiros exigem que o governo lhes permita uma associação a capitais privados e lhes conceda novas áreas de exploração.

Morales declarou três dias de luto. Classificou de “covarde” a atitude dos mineiros e destacou que o diálogo “sempre esteve aberto”.

Romero comentou que “todos os indícios” mostram que Illanes foi assassinado “covarde e brutalmente”. “Estamos fazendo as diligências necessárias para que nos entreguem o corpo”, pontuou. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo