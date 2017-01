Modelo é criticada na internet após brincadeira polêmica com filho de 3 anos

A modelo argentina Belén Rodríguez, de 32 anos, se tornou alvo de críticas na internet após fazer uma postagem polêmica no Instagram. No post, ela aparece em um vídeo lambendo a boca do filho Santiago, de 3 anos. As imagens já contam com mais de 1 milhão de visualizações e centenas de comentários contrários diversos sobre atitude da modelo.

“Você deveria se envergonhar”, disse um seguidor. “Este não é um gesto afetuoso, mas erótico”, acusou outro; “Você não é um gato!”, publicou um terceiro internauta.

Por outro lado, fãs da modelo saíram em sua defesa. “Faço o mesmo com minha filha e não sou uma pervertida”, comentou uma seguidora; “Ele me parece uma criança feliz e doce. Não sei o que vocês vêem de errado aqui”, disse.

Confira o vídeo