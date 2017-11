Ministros de 11 países firmam acordo sobre Parceria Transpacífico sem os EUA

Ministros do Comércio de onze países do Círculo do Pacífico disseram que entraram em um acordo hoje para seguir com a Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), abandonada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assim que ele assumiu o poder no começo do ano.

Um comunicado emitido nas primeiras horas de sábado, no horário de Da Nang, no Vietnã, diz que onze países concordaram com os “principais elementos” do acordo. O compromisso havia sido adiado por desacordos de última hora que impediram que os líderes endossassem o plano na sexta-feira.

“Os ministros estão felizes em anunciar que entraram em acordo sobre os principais elementos do TPP”, afirma o comunicado assinado pelos onze líderes. O documento ainda afirma que as autoridades mantiveram “os altos padrões, o equilíbrio e a integridade da TPP, enquanto garante os interesses comerciais de todos os participantes e preserva o direito inerente de regular, incluindo a flexibilidade das partes para definir as prioridades legislativas e regulatórias”.

Em janeiro, Trump descartou a participação dos EUA no acordo que estava sendo encabeçado pelo ex-presidente Barack Obama.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse hoje que os onze líderes tiveram de adiar a reunião por causa do summit anual da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês) sediado em Da Nang. Abe falou após uma reunião com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que disse dias atrás que o Canadá não se apressaria para assinar um acordo. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo