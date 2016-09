Ministros da Polônia viajam para Reino Unido para discutir segurança

Os ministros de Relações Exteriores e do Interior da Polônia irão realizar uma visita ao Reino Unido para conversas sobre a segurança de centenas de milhares de polonês que vivem no país, após dois ataques que mataram um polonês e outros três feridos.

O ministro de Relações Exteriores Witold Waszczykowski disse que acredita que menos proteção é oferecida aos poloneses no Reino Unido do que a outros cidadãos.

Ele viajava para Londres com o ministro do Interior, Mariusz Blaszczak nesta segunda-feira para conversas com autoridades. Eles também planejavam visitar Harlow, cerca de 50 quilômetros ao norte de Londres, aonde um polonês de 40 anos morreu na semana passada e outro sofreu ferimentos em um espancamento. Dois outros poloneses sofreram espancamentos no domingo.

A polícia de Essex disse que está investigando a morte e os ataques em Harlow como potenciais crimes de ódio, mas também estão observando se houve outros motivos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo