Ministro da Defesa da Venezuela exige respeito aos direitos humanos

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, condenou hoje o uso desproporcional da força no controle das manifestações e afirmou que não quer ver outro membro da Guarda Nacional cometendo atrocidades em suas missões.

López fez o comentário em um evento no Forte Tiuna de Caracas, a maior instalação militar da Venezuela. Ele afirmou que os funcionários que cometeram excessos deverão enfrentar as consequências e recordou que o Estado prioriza o respeito aos direitos humanos.

As palavras do ministro vêm na esteira de acusações por parte de líderes opositores e manifestantes de que a Guarda Nacional estava reprimindo violentamente as manifestações contra o presidente Nicolás Maduro, cometendo atos de vandalismo em várias localidades do país e “roubando” os pertences de manifestantes e membros da imprensa durante os eventos em Caracas. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo