Ministro alemão diz que sanções dos EUA não devem impactar acordo nuclear do Irã

O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Sigmar Gabriel, afirmou que entendeu a decisão dos Estados Unidos de impor novas sanções ao Irã, mas ressaltou que a medida não deve impactar no acordo nuclear iraniano.

“Esses testes de mísseis feito pelo Irã violam todas as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Assim, eu acho que temos entendimento para a reação do governo americano”, disse Gabriel, que está em Nova York. Segundo o ministro alemão, “o que também é claro é que as sanções não têm qualquer efeito sobre o acordo nuclear e ainda queremos que este acordo seja implementado e que os EUA não queiram que esse acordo seja colocado em debate”.

Gabriel chegou a Nova York na manhã desta sexta-feira após uma reunião com o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, e com o vice-presidente dos EUA, Mile Pence. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo