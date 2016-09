Mike Pence diz que Hillary é candidata à presidência "mais desonesta" em décadas

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O candidato à vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Mike Pence, afirmou que um relatório recente do FBI sobre o uso que Hillary Clinton fez de um servidor de seu e-mail privado reforça a noção de que ela é a candidata à presidência dos EUA “mais desonesta” em décadas.

Pence, em uma entrevista à NBC neste domingo, disse que o relatório do FBI mostrou que Hillary colocou informação sigilosa em risco e “operou de tal maneira a manter seus e-mails, e particularmente suas interações enquanto Secretária de Estado com a Fundação Clinton fora do espectro público.”

O relatório, divulgado na sexta-feira, contém novos resultados, incluindo que Hillary não sabia o significado da letra “C”, que denota uma marca de classificação sigilosa e que apareceram em alguns e-mails. Ela disse ao FBI que acreditava que a letra tinha a ver com a ordem alfabética dos parágrafos.

O relatório também contém as descrições de uma troca de e-mails entre Hillary e Colin Powell, Secretário de Estado do presidente George W. Bush, no qual Powell alerta a Hillary dois dias depois de ela se tornar Secretária de que se o uso por parte dela de seu BlackBerry se tornasse “público”, seus e-mails poderiam tornar-se parte de “material oficial e ficarem sujeitos à lei.” Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo