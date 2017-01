Midia é oposição e deveria “ficar de boca calada”, diz estrategista de Trump

Tweet no Twitter

A imprensa norte-americana age como um partido de oposição, foi “humilhada” pelo resultado da eleição e “deveria ficar de boca calada e ouvir um pouco”, afirmou o estrategista-chefe da equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em entrevista publicada pelo New York Times, Bannon afirmou também que a imprensa “não entende o país” e ainda não entende “porquê Donald Trump é o presidente dos EUA”. “Pode publicar isso”, acrescentou.

Bannon é um dos assessores mais influentes de Trump, segundo o texto da entrevista. Ativista conservador, ele foi executivo-chefe do Breibart News, um site de notícias focado na chamada Alt-right, um grupo que partilha o nacionalismo branco e outros ideais de extrema-direita, como o antissemitismo, mas que rejeita o conservadorismo mainstream nos EUA.

De acordo com o Times, Bannon é responsável por moldar o discurso nacionalista empregado por Trump em seus últimos meses de campanha e que também está presente nos primeiros dias de mandato. Ele teria sido um das poucas vozes dentro da equipe de Trump que urgiram o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, a dar um tom mais combativo na coletiva do dia seguinte à cerimônia de posse, quando a Casa Branca contestou notícias de que o público presente era menor do que em outras ocasições.

“Vocês são o partido de oposição”, afirmou Bannon. “Não o Partido Democrata. Vocês são a oposição. A mídia é o partido de oposição”. (Marcelo Osakabe)

Fonte: Estadao Conteudo