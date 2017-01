Meses antes de eleição na Alemanha, Facebook pretende conter notícias falsas

O Facebook informou hoje que vai adotar medidas para conter a divulgação de notícias falsas na Alemanha, meses antes de o país realizar eleições nacionais. A rede social afirmou que terá a ajuda do veículo de comunicação Correctiv, especializado em checagem de informações, ou “fact-checking”, na expressão em inglês.

O Facebook disse que a Correctiv será o seu primeiro verificador de fatos na Alemanha e que tem trabalhado para que trazer a bordo outras organizações de mídia. A rede social informou também que atualizações serão feitas em breve na Alemanha para que se torne mais fácil denunciar notícias falsas.

No mês passado o Facebook anunciou a sua intenção de se concentrar no “pior dos piores” infratores com a ajuda de parceiros que fazem a verificação de fatos e organizações de notícias, para separar as reportagens verdadeiras das que foram inventadas.

Apesar disso, Facebook enfrentou críticas na Alemanha pelo que os críticos chamam de resposta insuficiente ao discurso de ódio. A Alemanha terá eleições nacionais em setembro. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo