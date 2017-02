Merkel responde a críticas de assessor de Trump e diz que apoia BCE independente

A chanceler alemã, Angela Merkel, respondeu a críticas feitas pelo diretor do Conselho Nacional do Comércio dos EUA, Peter Navarro, afirmando que o euro é supervisionado pelo Banco Central Europeu (BCE) e que a Alemanha apoia a independência do BCE. “Por isso, não posso e nem quero mudar nada sobre a atual situação”, afirmou Merkel.

Ontem, Navarro afirmou, em entrevista ao jornal Financial Times, que a Alemanha estava se aproveitando de um euro “fortemente valorizado” para explorar tanto as relações comerciais com os EUA quanto com seus parceiros na União Europeia.

Merkel também disse, durante uma visita à Suécia, que a Alemanha tenta “ter sucesso no comércio mundial com produtos competitivos, em concorrência leal com todos os outros países”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo