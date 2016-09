Merkel quer garantir que grande fluxo de imigrantes não aconteça novamente

A chanceler alemão, Angela Merkel, afirmou nesta segunda-feira estar desapontada com a derrota de seu partido nas eleições do Estado de Berlim no final de semana, mas que não pretende mudar suas políticas sobre imigração.<p><p>Segundo Merkel, apesar da alta do sentimento anti imigração no país, concretizado no aumento dos votos para o partido Alternativa para a Alemanha (AfD), seria contra a suas convicções e de sua legenda, a União Democrática Cristã, bloquear o acesso ao país pelos refugiados, muçulmanos ou não.<p><p>Não obstante, ela disse que trabalha para evitar que um novo influxo de larga escala ocorra como no ano passado.<p><p>"Ninguém quer que isso se repita", afirmou. "Nós aprendemos com a história". Fonte: Dow Jones Newswires. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo