Merkel pede paciência à UE enquanto inicia conversas sobre coalizão na Alemanha

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, está pedindo aos parceiros da União Europeia para terem paciência na discussão do futuro do bloco enquanto ela está em esforços para a formação de um novo governo de coalizão.

As eleições gerais alemãs de 24 de setembro deixaram a união conservadora de Merkel com maioria, mas com a necessidade de formar um governo de coalizão com outras duas legendas. As negociações começaram na última quarta-feira e se intensificaram nesta sexta-feira, com todos os potenciais parceiros se reunindo pela primeira vez. As conversas vem durar até 2 de novembro, mas é provável que durem semanas e meses adiante.

Em Bruxelas, Merkel afirmou que as negociações apresentarão questões como o futuro da zona do euro. Ela disse que “ainda não é previsível quando posso apresentar resultados, e precisamos, nas próximas semanas, de respeito pela formação de um governo na Alemanha”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo